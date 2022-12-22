Плесень уйдет и больше не вернется: какое средство нужно нанести на стену
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Справиться с грибком можно даже без использования химических средств
Наступил сезон, когда многие сталкиваются в своих жилищах с одной неприятностью – плесенью. Она появляется из-за повышенного уровня влаги в доме или в результате постоянного конденсата на окнах. Убрать плесень просто, и можно сделать это даже без дорогих химических средств.
Одно подручное средство отлично справляется с проблемой плесени. Речь идет о пищевой соде. С помощью элементарного лайфхака вы не только удалите споры грибка со стены или иной поверхности, а и предотвратите повторное появление плесени, передает Express.
От поглощения запахов в холодильнике до растворения известкового налета пищевая сода имеет множество применений в доме, включая удаление плесени. К тому же, это средство безопасно для вашей семьи и домашних животных. Сода – натуральный метод, чтобы убрать плесень и поглотить влагу, привлекающую грибок.
Что нужно делать, чтобы избавиться от плесени в доме с помощью пищевой соды:
- Добавьте четверть столовой ложки пищевой соды в пульверизатор с водой и встряхивайте, пока она не растворится.
- Распылите раствор на область, которая пострадала от плесени. С помощью щетки удалите плесень с поверхности.
- Промойте поверхность водой, чтобы удалить остатки средства.
- Снова распылите средство и дайте поверхности высохнуть, не вытирая ее. Это эффективно уничтожит остатки плесени и предотвратит ее повторное появление.
Если плесень уже успела въестся в поверхность, то "подключите" к уборке еще один продукт – уксус:
- Смешайте две части пищевой соды с одной частью уксуса и одной частью воды. Перемешивайте смесь, пока она не станет густой пастой.
- Обильно распределите смесь по поверхности и дайте высохнуть. Сотрите плесень и пятна и протрите водой.
Ранее "Телеграф" писал, что эффективно работает против плесени еще один подручный продукт, который вы найдете в своей аптечке.