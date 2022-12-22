Что нельзя класть на дверцу, а что - на верхнюю полку: правила размещения продуктов в холодильнике

Пища может испортиться, если вы неправильно ее храните

Большинство продуктов следует хранить в холодильнике, который выручит даже в условиях блэкаута, так как удерживает холод около четырех часов. Однако при неправильном размещении пищи низкая температура не поможет сохранить еду в свежем виде.

Когда наполняете холодильник едой, учитывайте небольшие правила. К примеру, молоко не стоит класть на дверцу холодильника. Есть несколько лайфхаков, которые помогут продуктам в холодильнике дольше не портиться, пишет Express.

Так, фрукты, овощи и травы должны лежать в ящике. Продукты там гораздо реже случайно замерзают, если температура слишком низкая. В ящике задерживается газ этилен, который играет важную роль в созревании фруктов.

Нижняя часть холодильника предназначена для сырого мяса и рыбы — это самая холодная часть, и всегда лучше держать сырые продукты как можно более холодными.

На средней полке должны храниться молочные продукты, такие как молоко, сыр, масло и йогурт. Многие часто хранят молоко на дверце холодильника, но оптимальное место для его хранения — середина.

В верхнем отсеке холодильника кладите приготовленные продукты и продукты, которые не требуют приготовления. Пиво и сидр также следует хранить в верхней части.

Самой теплой частью холодильника является дверца, так как при открытии она подвергается воздействию наиболее теплого воздуха. Не кладите сюда продукты, которые намного вкуснее, когда они очень холодные. Размещайте на дверце продукты или напитки, содержащие консерванты. Это может быть вино, фруктовые соки или газированные напитки.

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