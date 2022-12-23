Желтые пятна на ванной исчезнут уже через 15 минут: простое средство, которое заменит любую "химию"

Вы забудете, что такое грязь, пятна и налет на сантехнике с этим средством

Никто ведь не хочет принимать водные процедуры в покрывшейся желтым налетом ванне, правда ведь? Однако от налета и желтизны не застрахован никто, и со временем любая сантехника теряет свой "товарный" вид. Поэтому каждая домохозяйка считает за свой "долг" вернуть своей ванной прежнюю белизну и новизну.

А сделать это достаточно просто, и даже не нужно будет выбрасывать кучу денег и портить свое здоровье, работая с литрами агрессивной химии. Вернуть "новизну" сантехнике, а также избавить ванну от желтых пятен поможет одно эффективное народное средство, пишет портал "Вкусно+".

Как отбелить ванну от желтых пятен

Смешайте 100 граммов разведенного столового или винного уксуса с двумя столовыми ложками соли. Получившуюся смесь нагрейте до 50-65 градусов. После наденьте перчатки и нанесите раствор на загрязненные места, и оставьте его "поработать" на 15-20 минут.

Затем вам останется только смыть моющий раствор проточной водой. Все пятна исчезнут просто на глазах.

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