Не навлеките неприятностей: что нельзя дарить на год Кролика

Кролик — непростое животное, любящее одиночество и тишину, поэтому и с подарками нужно быть очень внимательными

До Нового года 2023 года осталось совсем немного, а это значит, что самое время позаботиться о подарках для ваших близких. Хорошо, если вы знаете, что они хотят получить. Если же нет – можете выбрать из списка, составленного для каждого из знаков Зодиака.

Однако, выбирая презенты, обратите внимание и на перечень запрещенных в этом году вещей. Ибо, чтобы задобрить покровителя 2023 года, нужно знать все его характеристики, пишет Главред.

Год Кролика нужно встречать уютно и в семейном кругу. Животное совсем неприхотливое, но шума не любит. В год Кролика нужно отказаться от роскошных, дорогих подарков, этим вы животное точно не задобрите.

Дарить подарки в Новый год 2023 нужно от чистого сердца. Желательно, чтобы они были полезны для человека — в работе, в быту или просто для приятного досуга.

Что нельзя дарить на Новый год 2023

Шампуни, гели для душа, крем и другие средства.

Духи, туалетная вода – дорогие ароматы не будут радовать близких, если вы подарите их в эту новогоднюю ночь.

Кролик любит самостоятельность, поэтому дарить часы, одежду или дорогие вещи не стоит.

Также под запретом свечи, зеркала, полотенца и деньги.

Что можно дарить в год Кролика 2023

Кролик — довольно пугливое животное, так что подарок должен быть скромным, возможно, даже символическим и должен приносить пользу. Что-то грандиозное или громкое следует приберечь для другого случая.

Можно на Новый год 2023 года подарить:

чайный набор,

мед,

посуда,

бытовая техника,

поход на массаж или к косметологу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подобрать подарок на Новый год маме, бабушке или сестре. В нашу подборку попали только действительно достойные внимания вещи, которые пригодятся вашим родным. Эти подарки Кролик точно одобрит.