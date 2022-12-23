Как оставаться с интернетом, если исчез свет — инструкция по "спасению" сети

Украинцам сейчас доступна функция "переключения" между операторами, которая помогает не терять связь в критические моменты

Из-за постоянных отключений электроэнергии после массированных ракетных ударов россии абоненты украинских мобильных операторов начали все чаще жаловаться на проблемы со связью. Оказывается, при длительном отключении батареи, питающие базовые станции операторов, могут разряжаться, а клиенты в это время оказываются "отрезанными от мира".

Однако эту проблему легко решить, ведь в Украине с марта действует национальный роуминг. Благодаря этой услуге абоненты могут переключаться на любую другую сеть, если у "родного" оператора исчезло покрытие. Об этом напоминают в Минкульте.

В Министерстве отмечают, что о такой возможности до сих пор знают далеко не все граждане. Поэтому и решили еще раз разъяснить абонентам украинских операторов, как бесплатно "путешествовать" между сетями и всегда оставаться на связи.

Первое, на чем стоит акцентировать внимание: внутренний роуминг поддерживается SIM-картами Vodafone, Киевстар и lifecell.

Чтобы использовать эту функцию, нужно:

Отключить автоматический выбор сети в телефоне. Для Android: Настройка – мобильная сеть (или подключение) – оператор; для iOS : параметры – сотовые данные – выбор сети. Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если подключиться не удалось, попытайтесь снова или выбрать другую сеть.

После подключения следует проверить возможность совершать звонки и отправлять SMS. При этом тарифы не будут меняться.

Чтобы попытаться выйти в интернет через сеть "чужого" оператора, нужно включить возможность подключения к сети в роуминге:

на Android эта функция называется "Передача данных в роуминге" (в настройках сети);

на iOS – "Роуминг данных" (в разделе "Сотовые данные").

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