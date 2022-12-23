Маленькие уловки сохранят продукты без света: что нужно сделать с молоком, яйцами и фруктами

Есть несколько лайфхаков, чтобы не дать продуктам испортиться слишком быстро в случае отключения света

В результате вражеских ударов по объектам энергетики украинцам приходится сталкиваться с аварийными отключениями электричества. Многие задаются вопросом, как в условиях блэкаута сохранить продукты в свежем виде. Если учитывать некоторые нюансы, то ваша еда в холодильнике и без сможет не испортиться слишком быстро.

В выключенном состоянии холодильник еще около четырех часов может держать температуру, пригодную для хранения продуктов. Если же морозильник сделан отдельно от основной холодильной камеры и полностью заполнен продуктами, то сохранит холод в течении пары суток, пишет кулинарный портал bene gusto.

Несколько простых лайфхаков продлят срок годности ваших продуктов.

Как сохранить молоко и молочные продукты без света:

Молоко прокипятите с добавлением половины чайной ложки соды в расчете на 3 литра. Храните в стеклянной банке, поставив в ведро с холодной водой и переместив в прохладное место.

прокипятите с добавлением половины чайной ложки соды в расчете на 3 литра. Храните в стеклянной банке, поставив в ведро с холодной водой и переместив в прохладное место. Сливочное масло и сметану переложите в стеклянную или эмалированную тару, уберите в холодную воду, храните в холоде. Не забывайте менять воду каждый день. Также сливочное масло можно перетопить и разлить по чистым емкостям: в топленом виде продукт хранится при комнатной температуре до девяти месяцев.

переложите в стеклянную или эмалированную тару, уберите в холодную воду, храните в холоде. Не забывайте менять воду каждый день. Также сливочное масло можно перетопить и разлить по чистым емкостям: в топленом виде продукт хранится при комнатной температуре до девяти месяцев. Твердый сыр заверните в бумагу и уберите в темное место. Срок годности – до трех дней.

заверните в бумагу и уберите в темное место. Срок годности – до трех дней. Заверните творог в просоленное полотенце (так он будет пригодным к употреблению в течение суток).

Тогда как мясо и колбасные изделия остаются свежими без холодильника не более трех дней. Небольшие лайфхаки продлят срок годности мясных продуктов:

Замороженное мясо храните в прохладном месте (кладовка или балкон).

Поместите мясо в термопакет или термосумка.

Замочите мясо в 9% уксусе или солевом растворе (500 мл воды и 10 ст. л соли). Перед употреблением предварительно вымочите в воде.

Свежее мясо отварите в соленой воде, уложите в закрытую тару и поставьте в прохладное место.

Сварите из мяса тушенку и закатайте крышками (так продукт сохранится в течение трех лет).

Колбасу замотайте в чистую бумагу.

Если в вашем холодильнике хранилась рыба, то сделайте следующее:

Свежую рыбу очистите от чешуи и внутренностей, из головы удалить жабры (они портятся в первую очередь). Присолите и уберите в темное место.

Отварите или пожарьте рыбу, в готовом виде вы сможете ее хранить еще пару дней.

Что касается яиц, то куриные яйца могут храниться при комнатной температуре от 10 до 14 дней. Но есть важный нюанс: не стоит мыть яйца, так как срок годности сократится вдвое.

Фрукты и овощи переместите в темное и прохладное место. Картофель, морковь, свеклу и капусту уберите в картонный ящик и поставьте в темное место, где нет сырости.

Если речь идет о замороженных продуктах, то переложите их в металлическое ведро или таз, укутайте плёнкой и сверху накройте одеялом или теплой одеждой.

Рекомендуется приобрести термометр и измерять температуру внутри холодильника, если он отключен от сети. Так как в случае, когда она достигнет 4 градусов тепла, продукты следуют вытащить и как можно скорее приготовить и съесть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как именно нужно размещать продукты в холодильнике, чтобы они долго не портились. Некоторую еду, к примеру, категорически нельзя хранить на дверце.