Привлечь деньги в дом помогут эти простые ритуалы: их нужно провести на Новый год

Желательно, чтобы во время проведения этих особых обрядов в доме были только члены семьи

На Новый год каждый из нас загадывает какое-нибудь заветное желание, а бывает, что и не одно. Кто-то мечтает о любви, кому-то не хватает уверенности и хочется новых карьерных высот, а кто-то спит и видит богатую жизнь с мешками долларов под кроватью.

Если вы стремитесь к достатку и финансовому благополучию, попробуйте привлечь деньги с помощью этих простых ритуалов. Проводить их, как отмечают Патриоты Украины, нужно как раз перед Новым годом.

Красное и золотое

Эти два цвета сами по себе символизируют роскошь и богатство. Чтобы правильно использовать их во время празднований, хозяйка дома, где запланирован праздничный ужин, должна перевязать ножки стола красными нитями. Также под скатерть нужно положить 7 золотистых монеток.

Особенно эффективным этот ритуал будет, если на празднование приглашены только члены семьи — посторонних в это время в доме быть не должно. Таким образом, деньги будут оставаться в семье весь следующий год.

Блюда с крупой

Любые блюда из крупы – рис, гречка, булгур, пшено и т.п. – являются символами изобилия. Дело в том, что крупинки ассоциируются и с хорошим урожаем, и с монетками. Поэтому приготовьте к праздничному столу что-нибудь с крупой. Это может быть обычный плов, голубцы или фаршированный перец, или же что-то более экзотическое – восточный салат табуле или каши с необычными соусами. Выбирайте по своему вкусу.

Свечи

Открытый огонь – символ жизни, благополучия и изобилия. Так что поставьте на праздничный стол свечи – много маленьких с приятным ароматом или одну большую и толстую. Цвета выбирайте соответствующие: красный, золотой, серебряный или белый.

Раньше мы рассказывали о знаках Зодиака, которые в 2023 году будут просто купать в деньгах. Астрологи говорят, что речь идет о представителях сразу 6 зодиакальных созвездий, поэтому ищите среди этих счастливчиков и себя!