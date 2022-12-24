Зачем натирать золотые украшения луком: народное средство, которое удивляет результатом

Благодаря такому лайфхаку, ваши кольца и серьги будут сиять ярче солнца

Ничто не вечно, и даже золото. Со временем красивые золотые украшения теряют свой "магазинный" блеск, и даже могут покрыться налетом, и, увы, но простая вода тут совсем не поможет. А про агрессивную химию и металлически губки и подавно забудьте. Что же делать, чтобы вернуть украшениям прежний блеск?

Оказывается, с этой проблемой вам может помочь справиться один популярный продукт, который есть на каждой кухне. И нет это не сода и не соль, а лук, пишет портал "Вкусно+". Также есть лайфхак и с сахаром, но о нем позже.

Как вернуть золотым украшениям блеск

Возьмите простую луковицу, разрежьте ее пополам и натрите свои украшения. И вы забудете, что ваши аксессуары когда-то не блестели. А если оставить золотые изделия в луковом соке на пару часов, а только потом смыть проточной водой, то исчезнут даже самые старые пятна.

Если же вас пугает луковый запах, то вам на помощь придет сахар. Сделайте раствор из 250 миллилитров воды и двух столовых ложек сахара, и оставьте в нем золото на ночь. После промойте его чистой водой и высушите. Результат — чистые и сияющие украшения.

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