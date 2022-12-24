Нужно только полотенце: как быстро высушить белье после стирки зимой

Рабочий лайфхак, для которого вам нужно только сухое махровое полотенце

Быстро высушить белье и другие вещи сразу после стирки — задача очень простая. И для этого не нужно будет развешивать все вещи посреди комнаты. Да и влажность в квартире не будет увеличиваться, да и плесень в дома не появится.

Все что вам нужно — это махровые полотенца и стиральная машинка. Об этом пишет Ukr.Media. Белье после стирки высушится в считанные минуты. Что нужно делать — читайте далее.

Как быстро высушить белье после стирки

Лайфхак заключается в том, что нужно после стирки, положить к вещам несколько махровых полотенец, в зависимости от того, сколько белья в машинке. И включите режим отжима. После этой процедуры вещи будут совсем слегка влажными и высохнут максимально быстро.

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