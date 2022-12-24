Укр

Нужно только полотенце: как быстро высушить белье после стирки зимой

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как быстро высушить белье после стирки
Как быстро высушить белье после стирки. Фото pinterest.com

Рабочий лайфхак, для которого вам нужно только сухое махровое полотенце

Быстро высушить белье и другие вещи сразу после стирки — задача очень простая. И для этого не нужно будет развешивать все вещи посреди комнаты. Да и влажность в квартире не будет увеличиваться, да и плесень в дома не появится.

Все что вам нужно — это махровые полотенца и стиральная машинка. Об этом пишет Ukr.Media. Белье после стирки высушится в считанные минуты. Что нужно делать — читайте далее.

Как быстро высушить белье после стирки

Лайфхак заключается в том, что нужно после стирки, положить к вещам несколько махровых полотенец, в зависимости от того, сколько белья в машинке. И включите режим отжима. После этой процедуры вещи будут совсем слегка влажными и высохнут максимально быстро.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как постирать махровые полотенца так, чтобы они оставались мягкими и пушистыми. Также "Телеграф" писал, как вернуть темным вещам насыщенный цвет.

Теги:
#Уборка #Стирка #Лайфхак