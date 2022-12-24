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И стирать не нужно: убрать жирное пятно с одежды можно благодаря одному дешевому средству

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Пятно исчезнет без следов
Пятно исчезнет без следов. Фото cpykami

Это трюк, который действительно работает

Кто бы мог подумать, но без стирки можно обойтись даже с самыми непростыми загрязнениями на одежде и других вещах. К примеру, привести в порядок без использования стиральной машинки можно даже обычные шторы, или любимую футболку, на которую ляпнула капля жира.

Все, что нам понадобится, чтобы избавиться от жирного пятна на одежде, — это обычный тальк. Об этом пишет cpykami.

Как убрать жирное пятно с одежды

Присыпаем масляное пятно тальком, слегка вдавливаем его ложкой и оставляем на 1-2 часа. Потом убираем тальк и счищаем его щёткой. Тальк полностью впитает в себя масло, и от пятна не останется и следа.

Ранее "Телеграф" писал, как отчистить пятно на обивке дивана. Избавиться от загрязнения не так-то и сложно, как может показаться на первый взгляд.

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#Пятна #Стирка #Лайфхаки