Вы всегда делали это неправильно: как на самом деле правильно выпекать блюда в фольге

Совет: если вы уже готовите в фольге — не жалейте ее, когда обматываете блюдо

Вы когда-нибудь задумывались правильно ли вы используете фольгу во время готовки? Да, это действительно важно, ведь от этого может зависеть вкус и качество будущего блюда. На какой же стороне фольги правильно готовить: на матовой или же на глянцевой? Ответ — далее.

В основном все хозяйки готовят гладкой/глянцевой поверхностью внутрь, ведь так продукты не прилипнут к фольге и не пригорят, пишет портал "Вкусно+". Однако в некоторых случаях, гладкая сторона не подойдет для готовки.

Какую сторону фольги использовать для запекания

Как мы уже отмечали, гладкая поверхность не дает продукту прилипнуть или пригореть, однако опытные кулинары считают, что к примеру овощи и фрукты лучше запекать на матовой стороне. Также на матовой поверхности лучше запекать жирные продукты.

А вот рыбные и мясные блюда лучше пропекутся и дойдут до готовности намного быстрее, если разместить их все же на зеркальной глянцевой поверхности, также как и нежирные и сухие продукты.

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