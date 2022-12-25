Самый простой способ очистить микроволновку: удивительный трюк работает за 5 минут

Убрать микроволновую печь можно даже без химических средств

При уборке на кухне нужно уделять внимание не только мытью варочной поверхности, а и не забыть очистить микроволновую печь. Этот бытовой хотя прибор используется очень часто, но не все регулярно его моют. Хотя сделать это можно просто и быстро.

Отлично подойдет для чистки микроволновой печи одно подручное средство – уксус. Он справится любыми загрязнениями и остатками пищи. Действенный лайфхак поможет сделать микроволновку чистой буквально за пять минут, пишет Express.

Как очистить микроволновку с помощью подручных средств:

Налейте в миску смесь уксуса и воды в соотношении 50/50 и накройте пищевой пленкой.

Проколите несколько отверстий в верхней части пищевой пленки.

Включите микроволновку на пять минут.

Уксус часто рекомендуется для многоцелевого использования в домашних условиях благодаря высокому содержанию уксусной кислоты. Благодаря этому он легко справится с загрязнениями. В сочетании с паром от нагревания воды очистка микроволновой печи уксусом делает ее менее трудоемкой. Чтобы избавиться от особо стойких загрязнений и копоти, оставьте дверцу закрытой еще на минуту после того, как микроволновая печь выключится, чтобы пар мог циркулировать дальше.

Как только раствор уксуса и воды испарится, осторожно достаньте миску с водой из микроволновой печи. Жидкость будет очень горячей, поэтому используйте кухонную прихватку. Затем с помощью губки можете удалить все остатки загрязнений внутри микроволновки.

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