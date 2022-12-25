Укр

Самый простой способ очистить микроволновку: удивительный трюк работает за 5 минут

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Микроволновка будет сиять
Микроволновка будет сиять

Убрать микроволновую печь можно даже без химических средств

При уборке на кухне нужно уделять внимание не только мытью варочной поверхности, а и не забыть очистить микроволновую печь. Этот бытовой хотя прибор используется очень часто, но не все регулярно его моют. Хотя сделать это можно просто и быстро.

Отлично подойдет для чистки микроволновой печи одно подручное средство – уксус. Он справится любыми загрязнениями и остатками пищи. Действенный лайфхак поможет сделать микроволновку чистой буквально за пять минут, пишет Express.

Как очистить микроволновку с помощью подручных средств:

  • Налейте в миску смесь уксуса и воды в соотношении 50/50 и накройте пищевой пленкой.
  • Проколите несколько отверстий в верхней части пищевой пленки.
  • Включите микроволновку на пять минут.

Уксус часто рекомендуется для многоцелевого использования в домашних условиях благодаря высокому содержанию уксусной кислоты. Благодаря этому он легко справится с загрязнениями. В сочетании с паром от нагревания воды очистка микроволновой печи уксусом делает ее менее трудоемкой. Чтобы избавиться от особо стойких загрязнений и копоти, оставьте дверцу закрытой еще на минуту после того, как микроволновая печь выключится, чтобы пар мог циркулировать дальше.

Как только раствор уксуса и воды испарится, осторожно достаньте миску с водой из микроволновой печи. Жидкость будет очень горячей, поэтому используйте кухонную прихватку. Затем с помощью губки можете удалить все остатки загрязнений внутри микроволновки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и эффективно очистить духовку без использования химических средств.

Теги:
#Микроволновка #Лайфхак #Микроволновая печь