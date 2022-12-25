Зачем класть лавровый лист в стиральную машину во время стирки: результат вас обрадует

Народные методы работают намного лучше, чем самая дорогая химия

Вы тоже думали, что лавровый лист нужен только во время готовки? А вот и нет! Оказывается, опытные хозяйки уже давно используют эту специю во время стирки. Не будем тянуть интригу: лавровый лист поможет сделать ваши вещи идеально чистыми, мягкими и приятно пахнущими.

Также несколько листочков этой ароматной специи помогут вернуть свои любимые свитера и футболки до первоначального вида, пишет prostoway. Поэтому если ваши вещи стали тусклее, то берите эти методы на вооружение.

Как вернуть тусклым вещам былую яркость с помощью лаврового листа

Способ первый — 10 листочков положите в тканевый мешочек и добавьте 4 столовых ложки соды. Затем это следует положить в барабан во время стирки. При этом нужно учитывать, что температура не должна быть больше 30 градусов.

Способ второй — пряность положите в кастрюлю с водой, а затем доведите жидкость до кипения. После добавьте соду. Отвар должен простоять на огне около 20 минут, а затем, когда он остынет, его можно применять при замачивании белья.

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