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Зачем класть лавровый лист в стиральную машину во время стирки: результат вас обрадует

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Лавровый лист отличный помощник не только на кухне Новость обновлена 25 декабря 2022, 17:14
Лавровый лист отличный помощник не только на кухне. Фото Коллаж "Телеграфа"

Народные методы работают намного лучше, чем самая дорогая химия

Вы тоже думали, что лавровый лист нужен только во время готовки? А вот и нет! Оказывается, опытные хозяйки уже давно используют эту специю во время стирки. Не будем тянуть интригу: лавровый лист поможет сделать ваши вещи идеально чистыми, мягкими и приятно пахнущими.

Также несколько листочков этой ароматной специи помогут вернуть свои любимые свитера и футболки до первоначального вида, пишет prostoway. Поэтому если ваши вещи стали тусклее, то берите эти методы на вооружение.

Как вернуть тусклым вещам былую яркость с помощью лаврового листа

Способ первый — 10 листочков положите в тканевый мешочек и добавьте 4 столовых ложки соды. Затем это следует положить в барабан во время стирки. При этом нужно учитывать, что температура не должна быть больше 30 градусов.

Способ второй — пряность положите в кастрюлю с водой, а затем доведите жидкость до кипения. После добавьте соду. Отвар должен простоять на огне около 20 минут, а затем, когда он остынет, его можно применять при замачивании белья.

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#Стирка #Лайфхак #Лавровый лист