Проще способа избавиться от конденсата в доме нет: два ловких трюка

Справиться с конденсатом иногда можно даже без какой-либо химии

Когда холодный воздух снаружи встречается с теплым воздухом внутри, это может привести к образованию конденсата на окнах, особенно в спальнях, где наше теплое дыхание усугубляет проблему. Нередко это приводит к появлению плесени. Конденсат может стать настоящей проблемой зимой, однако парочка простых лайфхаков решат ее.

Как пишет издание Mirror, есть два способа избавиться от конденсата в доме. Вам не понадобятся химикаты, так как можно обойтись лишь подручными средствами. Эти лайфхаки – отличная альтернатива, если в жилище сыро и нет возможности инвестировать в осушитель воздуха.

Во-первых, вы можете избавиться от конденсата с помощью соли. Насыпьте поваренную соль в пластиковый контейнер, она будет впитывать влагу. Во-вторых, выручит лайфхак с наполнителем для кошачьего туалета. Если вы наполните старые носки и колготки наполнителем для кошачьих туалетов и разложите их по дому, они будут выполнять ту же функцию, что и осушитель воздуха.

Отметим, что как толь соль превратится в комки и станет слишком влажной, ее нужно заменить. Также вы можете периодически встряхивать коробку. Что касается наполнителя, то смените его, как только он пропитается и буквально "забьется" влагой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что против конденсата на окнах есть и другое средство. Вам нужно протереть окно одним особым раствором.