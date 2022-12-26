Где нужно хранить откупоренное вино, чтобы оно долго оставалось вкусным и свежим: простой лайфхак

После откупорки вино может храниться дольше, чем вы думаете

Вина могут очень долго храниться, но только не тогда, когда вы их откупорили. Существуют определенные правила хранения продуктов, и вино не стало исключением. Однако есть возможность продлить срок годности алкоголя, если бутылка начата.

Правильное хранение открытой бутылки вина может помочь сохранить ее дольше на тот случай, если вы не допили напиток за праздничным ужином, пишет Express. В этом поможет простой лайфхак, суть которого в том, чтобы попросту вовремя спрятать откупоренный алкоголь в холод.

Как долго ваше вино будет храниться после откупоривания, зависит от типа вина. Насыщенные белые, легкие и насыщенные красные вина выдерживают от трех до пяти дней с пробкой, если поместить их в холодильник. Легкие белые и розовые вина могут храниться от пяти до семи дней в холодильнике с пробкой. А игристые вина с пробкой там же хранятся от одного до трех дней. Если вам нужно вино с очень длительным сроком хранения, то выбирайте сладкие сорта. Сладкие вина хранятся до 28 дней в холодильнике с пробкой.

Независимо от типа вина, которое вы предпочитаете, срок годности любых недопитых бутылок можно продлить, если правильно их хранить. Лучшее место для хранения любого открытого вина — это холодильник, он сохранит вино в лучшем состоянии.

Для большинства красных вин важно, чтобы вино было доведено до комнатной температуры. Ни в коем случае не ставьте вино в микроволновку, а просто оставьте вне холодильника в теплой комнате. Что касается игристого, то его следует хранить только с соответствующей пробкой. Металлическая ложка или вилка в открытой бутылке шампанского не сохраняет его свежесть, эта идея всего лишь миф.

Если вы часто употребляете вино, то используйте различные специальные устройства типа коравин.

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