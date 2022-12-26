Больше никакой чешуи по всей кухне: как чистят рыбу опытные рыбаки

Благодаря этим способам, вам больше не придется возиться с уборкой чешуи

В кулинарном мире есть множество различных рецептов вкуснейших блюд из рыбы, однако процесс ее чистки, как правило, останавливает весь процесс готовки. Проще приготовить что-то другое, чем потом собирать рыбную чешую по всей кухне. Однако решение этой проблемы есть!

Кто как не опытные рыбаки знают, как правильно и "чисто" чистить рыбу, пишет портал "Вкусно+". Далее делимся с вами двумя эффективными способами чистки рыбы, которые уберегут вас от уборки чешуи по всей кухне.

Как почистить рыбу и не запачкать всю кухню

Первый способ — возьмите обычный пакет и положите рыбную тушку внутрь. После чистите рыбу как обычно, просто теперь водите ножом поверх целлофана. Будьте осторожны, чтобы не пораниться, ведь рыба в пакете также может неожиданно выскользнуть. Результат — рыба почищена, а чешуя сразу в пакете.

Второй способ — попробуйте воспользоваться вместо ножа обычной ложкой. Благодаря затупленным краям и изгибу она поможет снимать чешую сразу небольшими участками, и при этом она не будет разлетаться.

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