Фантастический трюк по удалению плесени без химикатов: нужен один подручный продукт

Избавиться от грибка поможет дешевое доступное средство

Зима — самое подходящее время для роста плесени в вашем доме. Нередко грибок возникает там, где скапливается конденсат на окнах. Важно немедленно справиться с плесенью, тем более, что это легко сделать с помощью одного натурального средства – обычного уксуса.

Проблема с плесенью часто кажется сложной и может нанести ущерб вашему здоровью. Важно проветривать дом, если в нем сыро. А точено против плесени используйте дешевый лайфхак из натуральных ингредиентов, пишет Mirror.

Чтобы избавиться от плесени в доме, выполните простые шаги:

Очистите поверхность горячей водой с помощью ткани из микрофибры.

Распылите уксус с водой в соотношении 80 к 20 процентам. Оставьте на 30 минут или дольше.

Снова протрите другой чистой тканью из микрофибры.

Также вы можете добавить масло гвоздики или эвкалиптовое масло в уксусный спрей для воды, чтобы придать приятный аромат. Кроме того, гвоздичное масло обладает высокими противогрибковыми свойствами, что предотвратит повторное появление плесени.

Уксус любят многие хозяйки за его универсальность, спектр его функций весьма широк — от удаления известкового налета в душе до очистки зеркал. Он также является прекрасным натуральным ингредиентом для борьбы с плесенью благодаря своей кислотности. Плюс в том, что это средство уже есть у вас дома, в любом случае, цена уксуса не кусается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще можно очистить стены от плесени.