Три места в комнате, где нельзя ставить елку: так новогоднее дерево быстро завянет

Есть несколько секретов, которые сохранят елку свежей и красивой

При установке елки на Новый год в доме важно не только обезопасить праздничное дерево от кота, а и выбрать подходящее место в комнате. Если вы сделаете это неправильно, то новогодняя красавица слишком быстро начнет вянуть и перестанет быть такой красивой и пушистой.

Иногда елка уже к Новому году может выглядеть немного изношенной. Часто иголки опадают, ветки становятся оголенными, а украшения могут отваливаться. Но есть несколько простых лайфхаков, чтобы ваша елка дожила до Нового года и простояла еще долго после этой даты, пишет Express.

Так, есть три распространенные ошибки в уходе за праздничной елкой:

Размещение вблизи источников тепла. Не ставьте елку рядом с батареями и каминами, иначе дерево начнет засыхать, увядать, а иголки — осыпаться. Желательно отключить подогрев полов вблизи с деревом. В подставку и коробку следует доливать до 2 л воды в день.

Не ставьте елку рядом с батареями и каминами, иначе дерево начнет засыхать, увядать, а иголки — осыпаться. Желательно отключить подогрев полов вблизи с деревом. В подставку и коробку следует доливать до 2 л воды в день. Влажность помещения. Слишком сухой воздух в доме приведет к увяданию дерева, в этом случае используйте увлажнитель. Повышенный уровень влажности не менее вреден для елки. Комнатные растения, сушка одежды в помещении, оставление двери ванной открытой после душа и размещение посуды с водой рядом с источниками тепла также могут увеличить влажность.

Установка в центре. Трудно найти идеальное место, и многие допускают ошибку, ставя дерево в центр комнаты. Тем не менее, наилучшие условия находятся в углу, который не находится рядом с источниками тепла, а также не подвержен риску ударов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украсить елку на Новый год экономно и экологично.