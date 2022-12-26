Никакого кипятка: быстрый рецепт маринованного лука для салатов

Такой маринованный лук отлично сочетается с салатами и мясом

Уже через несколько дней хозяйкам придется быстро и много готовить, чтобы накрыть новогодний стол. Чтобы немного упростить этот процесс, предлагаем попробовать замариновать лук по-новому.

Если вам надоело мариновать его в уксусе или просто заливать крутым кипятком, предлагаем сделать иначе. Новым интересным рецептом делится сайт Ukr.Media.

Ингредиенты:

Несколько луковиц

Вода 250 г

Уксус 9% — 65-70 г

Сахар 50 г (3 ст.л. без горки)

Соль 0,5 ст.л.

Приготовление:

Лук режем кольцами/полукольцами и складываем в небольшую баночку. Смешиваем: воду, сахар и соль, доводим до кипения, а как только раствор начнет закипать – добавляем уксус, держим буквально минуту и заливаем маринадом лук. Закрываем крышкой. Когда баночка остынет (1-1,5 ч), лук уже будет готов.

Готовый маринованный лук можно хранить в холодильнике несколько дней. Перед тем как добавить его в салат, лишнюю жидкость лучше отжать.

В то же время, этот же маринад можно использовать для быстрого маринования других овощей с добавлением перца, специй и трав (в лук их класть не стоит). Подойдет такой рецепт, например, для сладкого перца, свеклы и огурцов. Но их лучше оставлять в маринаде на всю ночь.

Раньше мы рассказывали как замариновать капусту, чтобы она съедалась в считанные минуты. Рецепт очень прост и вам не понадобится ничего особенно – все эти продукты уже есть у вас дома.