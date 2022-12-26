Спасет одна маленькая хитрость: как сделать, чтобы в морозилке не было льда

Проблему с намерзанием льда можно решить всего за несколько минут

Далеко не у всех дома установлен холодильник с функцией No Frost. Поэтому иногда морозильную камеру приходится приводить в порядок. Если этого не делать хотя бы раз в 2-5 месяцев, платить за электроэнергию придется гораздо больше, потому что морозилка будет тратить намного больше ресурсов.

Устранить проблему с намерзанием льда в морозильной камере на самом деле очень просто. Для этого понадобится всего одно доступное средство, передает prostoway.

Как сделать, чтобы морозильная камера не намораживала лед

В первую очередь нам нужно разморозить холодильник. Чтобы процесс пошел быстрее, отключив его от розетки, поместите внутрь бутылки с теплой водой. После этого хорошо промойте морозильную камеру, протрите ее досуха и обработайте глицерином. Это и есть то секретное средство для предотвращения намерзания льда.

Что сделать, чтобы лед в морозилке не намерзал снова

Обратите внимание на правила хранения продуктов. Они должны быть герметично закрыты, чтобы из них не испарялась влага. Без этого избежать намерзания не получится. Также проверьте герметичность дверцы. Для этого вставьте лист А4 в момент их закрывания. Если вы не можете его легко вытащить – все герметично. Если же лист выпадает – лучше заменить резиновый уплотнитель на дверце.

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