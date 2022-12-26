Спасет одна маленькая хитрость: как сделать, чтобы в морозилке не было льда
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Проблему с намерзанием льда можно решить всего за несколько минут
Далеко не у всех дома установлен холодильник с функцией No Frost. Поэтому иногда морозильную камеру приходится приводить в порядок. Если этого не делать хотя бы раз в 2-5 месяцев, платить за электроэнергию придется гораздо больше, потому что морозилка будет тратить намного больше ресурсов.
Устранить проблему с намерзанием льда в морозильной камере на самом деле очень просто. Для этого понадобится всего одно доступное средство, передает prostoway.
Как сделать, чтобы морозильная камера не намораживала лед
В первую очередь нам нужно разморозить холодильник. Чтобы процесс пошел быстрее, отключив его от розетки, поместите внутрь бутылки с теплой водой. После этого хорошо промойте морозильную камеру, протрите ее досуха и обработайте глицерином. Это и есть то секретное средство для предотвращения намерзания льда.
Что сделать, чтобы лед в морозилке не намерзал снова
- Обратите внимание на правила хранения продуктов. Они должны быть герметично закрыты, чтобы из них не испарялась влага. Без этого избежать намерзания не получится.
- Также проверьте герметичность дверцы. Для этого вставьте лист А4 в момент их закрывания. Если вы не можете его легко вытащить – все герметично. Если же лист выпадает – лучше заменить резиновый уплотнитель на дверце.
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