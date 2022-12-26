Три удивительных лайфхака против "праздничных пятен": следы от вина и не только исчезнут за секунду

Иногда справиться с пятнами можно даже без стирки в машинке

Брызги от напитков и еды – частая причина пятен на скатертях, ковре и одежде, которые особенно часто появляются в праздничный сезон. Некоторые загрязнения, в том числе жир, легко оттереть даже без стиральной машинки, если знать небольшие лайфхаки.

Как пишет Irish Examiner, есть много действенных способов против так называемых праздничных пятен. Иногда лишь подручные средства нужны для того, чтобы за секунды убрать загрязнения от вина, шоколада и жира.

Как убрать пятно от вина на ковре

Если несколько капель красного вина или глинтвейна попадет на ковер, не паникуйте. Во-первых, не тянитесь к белому вину: это миф, что белое вино может помочь вывести пятно от красного вина. Во-вторых, не трите пятно сильно, иначе оно въестся в ткань. Чем дольше красное вино останется на поверхности, тем труднее его будет очистить, поэтому не оставляйте эту работу на следующее утро. Насыпьте щедрую порцию сухого порошка, такого как поваренная соль, пищевая сода, тальк или наполнитель для кошачьих туалетов на пятно и оставьте на несколько минут. Затем промокните пятно. Эти два шага должны удалить большую часть пятна, но если оно осталось, нанесите горячую воду и промокните еще немного. Вода разбавляет вино, а тепло ослабляет сцепление с тканью.

Чем оттереть жир со скатерти

Еще одно обычное пятно в праздничный сезон — это жир или масло. Тканевые скатерти могут быть испорчены пятнами жира. Однако несколько предметов домашнего обихода решат проблему. Лимонный сок легко растворяет жир, так что вы можете выдавить несколько капель на жирное пятно. Оставьте на несколько минут, чтобы растворилось загрязнение.

С помощью чего вытереть шоколад на диване

Мы все любим сидеть на диване с коробкой конфет, чтобы посмотреть любимые праздничные фильмы. Но шоколад на диване часто приводит к появлению пятен. В этом вам поможет один лайфхак. Все, что вам нужно, это чистая тряпка, немного моющего средства и холодная вода. Смешайте воду и жидкость для мытья посуды и используйте ткань, чтобы нанести ее на пятно, осторожно потирая.

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