Как убрать стойкие желтые пятна с подушек без стиральной машины: простой лайфхак

На помощь в чистке подушек придут подручные средства

Некоторые часто забывают чистить подушки, однако их нужно периодически приводить в порядок, как и матрасы. Подушки собирают пыль, пот и бактерии, которые часто могут образовывать желтые пятна. Их просто удалить с помощью одного действенного лайфхака.

Многие подушки нельзя стирать в стиральной машине, поэтому в этом случае проведите точечную чистку, то есть обработайте конкретное место на подушке, а не просто забрасывайте изделие в стирку. Убрать стойкие желтые пятна с подушек можно с помощью подручных продуктов, пишет Express.

Прекрасно работает сочетание пищевой соды и уксуса. Уксусная кислота помогает удалить любые пятна с ваших подушек и устранить запах, а пищевая сода действует как натуральное моющее средство и дезодорант. Это мягкий щелочной порошок, поэтому его можно использовать на любых тканях.

Как убрать желтое пятно с подушки:

Покройте пятно уксусом, чтобы оно полностью пропиталось.

Смешайте пищевую соду и уксус в пропорции один к одному, должна получиться паста.

Нанесите пасту на пятно и оставьте на несколько минут.

Используя влажную ткань, удалите всю пасту.

Также можно полностью промыть пятно большим количеством воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вернуть пожелтевшей подушке белый цвет можно с помощью доступных средств, которые есть у вас дома.