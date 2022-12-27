Как легко удалить катышки с одежды без машинки: трюк с инструментом, который стоит копейки
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Это приспособление даже эффективнее специальной машинки для удаления катышков
Даже новая вещь со временем превращается на вид в потрепанную и старую. А все из-за катышков, которые портят весь ваш даже самый дорогой образ. Избавиться от катышков можно, и даже без использования специальных машинок.
Используя один недорогой инструмент, вам не придется отправлять любимую вещи на дачу или вообще выбрасывать. Приспособление, которое будет служить вам долго и на совесть, — это наждачная бумага, пишет cpykami. С этим инструментом вы не только уберете катышки, но и обновите внешний вид любимой вещи.
Как убрать катышки с одежды
Нужно, слегка растянув вещь, наждачной бумагой (только не берите слишком крупную) счистить катышки сверху вниз. Главное — аккуратно двигаться в одном направлении по ткани.
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