Выбрать спелые сладкие мандарины можно, просто хорошо к ним присмотревшись

Секрет раскрыт — природа сама подскажет, какие фрукты будут вкуснее

У многих людей запах мандаринов ассоциируется с новогодними праздниками. Испортить идеальную картину могут только кислые фрукты. Иногда с виду мандаринка как бы спелая и душистая, а вот вкусом порадовать, к сожалению, не может.

Всегда выбирать спелые сладкие мандарины удастся, если знать, на что обращать внимание. Распознать вкусные фрукты можно по определенным внешним признакам, передает ТСН.

На что обратить внимание, чтобы выбрать сладкий мандарин

Прежде всего, внимание обращают на цвет — спелый и сладкий мандарин будет иметь насыщенный оранжевый цвет. Желтый и зеленоватый цвет, а тем более бледный, указывает на то, что мандарин, скорее всего, окажется кислым. По форме спелый мандарин будет приближаться к идеальному кругу. Хорошо присмотритесь и к кожуре фрукта – у сладкого мандарина кожица толстая, а у кислого – тоненькая. На вес сладкий хорошо созревший мандарин тяжелее кислого. Чтобы понять, какой брать, возьмите какой зеленоватый (точно неспелый) мандарин и тот, что вам больше нравится, и сравните их вес. Приятный цитрусовый аромат подскажет, что плод, скорее всего, спелый и сочный. Спелый, сочный мандарин на ощупь мягкий и упругий. Однако следует избегать слишком мягких экземпляров.

Итак, лучше выбирайте мандарины интенсивного оранжевого цвета с толстенькой кожурой. Отдавайте предпочтение более тяжелым фруктам правильной формы с приятным "праздничным" ароматом.

Раньше мы рассказывали, что можно посмотреть для создания новогоднего настроения. В нашей подборке — 7 небанальных фильмов о Рождестве и Новом годе, которые могут помочь вам расслабиться.