Выбрать спелые сладкие мандарины можно, просто хорошо к ним присмотревшись
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Секрет раскрыт — природа сама подскажет, какие фрукты будут вкуснее
У многих людей запах мандаринов ассоциируется с новогодними праздниками. Испортить идеальную картину могут только кислые фрукты. Иногда с виду мандаринка как бы спелая и душистая, а вот вкусом порадовать, к сожалению, не может.
Всегда выбирать спелые сладкие мандарины удастся, если знать, на что обращать внимание. Распознать вкусные фрукты можно по определенным внешним признакам, передает ТСН.
На что обратить внимание, чтобы выбрать сладкий мандарин
- Прежде всего, внимание обращают на цвет — спелый и сладкий мандарин будет иметь насыщенный оранжевый цвет. Желтый и зеленоватый цвет, а тем более бледный, указывает на то, что мандарин, скорее всего, окажется кислым.
- По форме спелый мандарин будет приближаться к идеальному кругу.
- Хорошо присмотритесь и к кожуре фрукта – у сладкого мандарина кожица толстая, а у кислого – тоненькая.
- На вес сладкий хорошо созревший мандарин тяжелее кислого. Чтобы понять, какой брать, возьмите какой зеленоватый (точно неспелый) мандарин и тот, что вам больше нравится, и сравните их вес.
- Приятный цитрусовый аромат подскажет, что плод, скорее всего, спелый и сочный.
- Спелый, сочный мандарин на ощупь мягкий и упругий. Однако следует избегать слишком мягких экземпляров.
Итак, лучше выбирайте мандарины интенсивного оранжевого цвета с толстенькой кожурой. Отдавайте предпочтение более тяжелым фруктам правильной формы с приятным "праздничным" ароматом.
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