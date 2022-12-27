Только не в жестяной банке: как выбрать качественную красную икру на праздничный стол

Повар назвал главные критерии, о которых важно помнить, покупая красную икру на Новый год

В преддверии новогодних дат многие начали делать закупки продуктов для праздничного меню. Один из главных ингредиентов ужина на Новый год – красная икра, одна баночка которой в этом году обойдется украинцам примерно в 280 грн. Очень важно не наткнуться на подделку и выбрать вкусный и качественный продукт.

Как рассказывает повар с 10-летним стажем Юрий Ковриженко в комментарии СТБ, при выборе красной икры на праздничный стол есть ряд основных критериев. Они касаются как внешнего вида самой икры, так и тары, в которой она хранится.

По словам повара, есть по меньшей мере четыре важных правила при выборе вкусной и качественной красной икры на праздничный стол в Новый год.

Во-первых, обратите внимание на дату, указанную на упаковке. Так, лосось идет на нерест с июля по сентябрь. Так что если в дате производства указаны эти месяцы, то скорее всего посол и консервация производились из свежей, а не замороженной икры.

Какую красную икру покупать нельзя

Во-вторых, имеет значение тара, в которой содержится красная икра. Повар не рекомендует приобретать икру в жестяной банке. По словам Ковриженко, у такого продукта качество всегда ниже. Кроме того, в такой емкости вы не сможете посмотреть на икринки, чтобы визуально оценить их состояние. Тогда в какой таре должна быть красная икра? Лучше всего покупать икру в стекле, поскольку от него нет окисления, если сравнивать с металлом.

В-третьих, хорошая альтернатива — замороженная икра. Многие предпочитают покупать красную икру на развес, и повар подтверждает, что в этом нет ничего плохого. Как отметил Ковриженко, заморозка почти никак не влияет на качество икры. Так что если вы задавались вопросом, можно ли покупать замороженную красную икру, то смело закупайте на праздничный стол этот деликатес на вес.

Какой цвет и размер должен быть у хорошей красной икры

В-четвертых, следуют уделить внимание визуальным характеристикам продукта, то есть посмотреть на размер и цвет икринок. Повар советует брать икру среднего размера. Важно, чтобы икринки были прозрачными, а не мутными. Что касается вкусовых качеств, то икра более насыщенного красного цвета имеет больше горечи. Если вы видите мелкую икру, то перед вами икра форели. Но самая вкусная красная икра, по словам повара, у горбуши и кеты. Вы легко ее найдете по крупным икринкам оранжевого цвета.

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