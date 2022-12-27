Как легко отмыть скотч со стекла и его не поцарапать: действительно эффективные средства

Рассказываем также о горе-лайфхаках, от которых лучше отказаться, чтобы не испортить стекло

Для сохранения целостности окон еще в феврале-марте украинцы начали массово заклеивать их скотчем. Кто-то уже давно содрал его и помыл окна, а кто-то решил это сделать только сейчас — в канун Нового года 2023 года.

Если вы собираетесь заняться генеральной уборкой и как раз размышляете, чем бы это отмыть окна от скотча, имеем несколько полезных советов. Лайфхаками, которые помогут очистить стекло и при этом его не поцарапать, делятся Факты life. Предлагаем 5 вариантов решения проблемы — на ваш выбор.

Растительное масло

Нужно взять спонжи или вату, смочить их в масле и протереть оставшийся от скотча клей. Через 15-20 мин следы клея станут намного более мягкими и их можно будет удалить тряпкой или сухой губкой.

Заметим, что подойдет любое масло даже эфирное. Главное, чтобы это были растительные жиры.

Растворители

Это может быть ацетон (можно взять, например, жидкость для снятия лака), бензин или уайт-спирит (такой обычно остается после ремонтов, когда вы что-то окрашивали). Для работы с такими растворителями обязательно следует открыть окна, ведь они обладают очень резким химическим запахом.

После того, как смоете клей растворителем, тщательно промойте окна водой. И еще один немаловажный момент – растворитель может испортить пластиковый профиль, поэтому проводите такие работы очень осторожно.

Нашатырный спирт

Таким средством можно отмыть не только скотч от стекла, но и пластиковые рамы от загрязнений. Но не забывайте, что спирт имеет резкий запах и во время работы опять же нужно будет открыть окно, чтобы в помещении был доступ к свежему воздуху.

Раствор соды

Соду нужно развести водой до образования густого раствора. После этого наберите чуть-чуть раствора на губку и потрите место, где остались следы от скотча. В конце просто протрите стекло водой.

Резинка

Если вы выберете этот способ, то приготовьтесь, что времени придется потратить чуть больше. Оттирать следы от скотча на стекле обычной канцелярской резинкой придется долго, но если вы никуда не торопитесь… Словом, способ надежный.

Что нельзя использовать для отмывания скотча из стекла

Нельзя использовать абразивные порошки и металлические щетки. Стекло вы, конечно, отмоете, но получите новую — более серьезную проблему: на нем останутся глубокие царапины, которые будут заметны даже невооруженным глазом. Также не стоит использовать слишком едкие щелочные или кислотные средства.

Кроме того, есть еще одно правило: матовое стекло лучше не пытаться отчистить ацетоном и другими растворителями. Гораздо лучше будет воспользоваться в таком случае спецсредствами.

Раньше мы рассказывали, как избавиться от конденсата на окнах. С этим поможет один хитрый трюк с недорогим материалом.