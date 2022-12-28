Понадобится всего несколько минут: простейший способ, как отбелить швы между плиткой в ванной

Все "ингредиенты" для моющего можно найти на своей кухне

Ванная комната — это место в доме, где скапливается наибольшее количество влаги, от чего швы между плитками становятся серыми и непривлекательными. В них также может завестись плесень, как бороться с которой мы уже писали ранее. Чтобы вернуть швам первоначальный вид, не нужно делать ремонт или покупать дорогие моющие, ведь все что вам нужно для чистки есть на кухне.

Как сообщает prostoway, есть простой, но очень эффективный способ, который поможет отбелить швы между плиткой в ванной, всего за несколько минут. После такой несложной процедуры ваша ванна будет сиять чистотой.

Как отбелить швы между плиткой в ванной

Приготовьте специальный моющий раствор: на 1,5л воды возьмите половину стакана соды, 70 мл лимонного сока и четверть стакана уксуса. Все тщательно перемешайте, а затем щеткой промойте этой смесью все швы. Результат не заставит себя ждать.

Отметим, что работать с этим раствором нужно только в резиновых перчатках. Будьте осторожны, чтобы смесь не разъела вам руки.

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