Не лимонная кислота и даже не сода: названо средство, которое отмоет пожелтевшую ванну за 15 мин

Вы очень удивитесь, чем именно можно исправить ситуацию

В канун Нового года 2023 много хозяек взялись за генеральную уборку в доме. Конечно, навести порядок нужно и в ванной комнате. Оставлять без внимания не стоит и саму ванную.

Если сантехника пожелтела, не спешите забрасывать ее содой или лимонной кислотой, или бежать в магазин за специальной "химией". Есть гораздо более простой и деликатный способ восстановить покрытие. О нем рассказывает pixelinform.

Чем отмыть ванну – самый простой способ

Оказывается, что справится с проблемой поможет обычный шампунь для волос. Он не менее эффективен, чем раствор с содой или лимонной кислотой.

Работает это так: чуть-чуть шампуня наносят на губку, хорошо втирают его в поверхность ванны и оставляют на 15-20 мин. После этого остается только смыть средство, чтобы убрать следы от налета.

Впрочем, есть одно НО: такой способ эффективен, если вы регулярно чистите сантехнику. От давних загрязнений, которые накапливались годами, шампунь не спасет. В таком случае придется все же воспользоваться специальными химическими средствами по уходу за ванной.

Раньше мы рассказывали, в каких местах ванной комнаты грязнее всего – наш список вас удивит. Проводя уборку в ванной, не забудьте почистить эти вещи.