Чем нужно протереть ткань, чтобы убрать пятно от помады: ловкий трюк

Если кое-что сделать с запачканной помадой тканью перед стиркой, это существенно облегчит чистку

В период праздников вероятность испачкать вещи увеличивается в разы, будь то след от вина на скатерти или пятно от помады на новой рубашке мужа. Однако иногда убрать нежелательные загрязнения с изделий очень просто даже с помощью подручных средств. Главное, действовать как можно быстрее и не позволить веществу впитаться в волокна ткани.

Удалить пятно от помады на воротнике или льняных салфетках поможет один простой, но действенный лайфхак, пишет издание Irish Examiner. Вам всего лишь нужно провернуть ловкий трюк перед тем, как забросить изделие в барабан стиральной машины. Понадобится обычный кубик льда.

Как убрать пятно от помады? Вам нужно сделать несколько элементарных манипуляций:

Протрите ткань, загрязнённую помадой, кубиком льда, чтобы заморозить косметическое средство.

Удалите помаду, аккуратно соскребая ножом.

Затем постирайте ткань как обычно в стиральной машине и дайте ей высохнуть на воздухе. Кроме того, эта техника также эффективно работает с воском свечи, который, возможно, расплавился на праздничную скатерть.

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