Как сделать осушитель своими руками: удачные лайфхаки против влажности и конденсата в доме

Бороться с повышенным уровнем влажности в жилище помогут недорогие предметы обихода

В холодное время года в домах может возникать плесень, которая появляется из-за слишком высокого уровня влажности, сырости или конденсата на окнах. Так что нужно исключить эти причины. Если покупка специального оборудования для осушения воздуха обойдется дорого, то можно прибегнуть к альтернативам из подручных средств.

О двух удачных лайфхаках против конденсации и влажности пишет издание Express. Такой себе осушитель можно легко сделать из обычных предметов, используя в качестве ключевых ингредиентов поваренную соль или наполнитель для кошачьего лотка.

И соль, и наполнитель для кошачьего туалета способны впитывать влагу из воздуха, и оба достаточно дешевы, особенно первая. Чтобы сделать соляную ловушку для влаги, просто наполните контейнер солью на несколько сантиметров. Затем оставьте "осушитель" во влажном месте, например, у окна.

Чтобы сделать ловушку из наполнителя для кошачьего туалета, проделайте такие шаги: наполните колготки или чулки наполнителем для кошачьего туалета, завяжите их и оставьте там, где может скапливаться влага.

Периодически проверяйте, на сколько наполнились влагой самодельные устройства и меняйте наполнение, чтобы "осушители" работали эффективно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее действенно поглощает влагу на подоконнике другой подручный продукт. Против конденсата чудесно работает пищевая сода.