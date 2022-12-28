Чем опрыскать новогоднюю елку, чтобы не осыпались иголки: гениальный лайфхак

Есть несколько важных правил ухода за новогодним деревом

Чтобы елка простояла до Нового года и не завяла, важно не только выбрать правильное место для размещения праздничного дерева. За елкой нужно ухаживать: "поить" и "кормить". А чтобы у новогодней красавицы не осыпались иголки, используйте особый продукт.

Как рассказал специалист по рождественским елкам Марк Роуф изданию Express, небольшие правила помогут сохранить свежесть и красоту живой елки. Простой лайфхак с одним популярным газированным напитком предотвратит слишком быстрое осыпание хвои.

Елка восприимчива к теплу и может быстрее сбрасывать иголки в теплом помещении. Помните, что дерево не любит жару, поэтому устанавливайте его в самой прохладной комнате дома и как можно дальше от источников тепла (батарей или пола с подогревом).

Кроме того, не забывайте поливать новогоднее дерево. Можно приобрести подставку для рождественской елки со встроенным резервуаром для воды и ежедневно доливать свежую жидкость. Эксперт говорит, что лучше "перепоить", чем "недопоить" праздничную красавицу.

Лайфхак, чтобы елка простояла дольше

Более того, стоит помнить и о подкормке ели. Звучит странно, но для этого понадобится лимонад. Газированный напиток продлит свежесть дерева, так как сахар в нем обеспечивает пищу и питание, а вода — увлажнение.

Еще вы можете сделать свою собственную домашнюю подкормку для елки из таких ингредиентов: 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. уксуса на 1 л воды. Тщательно перемешайте и опрыскайте раствором ветви. Эксперт пояснил, что сахар обеспечивает питательные вещества, а уксус делает воду немного более кислой, что может помочь замедлить рост бактерий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью подручных ингредиентов обезопасить новогоднюю елку от кота.