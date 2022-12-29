Зачем класть туалетную бумагу в шкаф: трюки, которые решат одну из главных бытовых проблем

Уменьшить влажность или предотвратить появление плесени можно без дорогих спецсредств

Средства, которые есть у вас под рукой дома, способны помочь в решении бытовых проблем порой даже лучше, чем дорогая "химия". К примеру, решить проблему с излишней влажностью и появлением плесени могут два простых трюка.

Многие хозяйки прибегают к различным средствам, как народным, так и химическим, чтобы избавиться от надоедливой и вредной для здоровья плесени, однако ее образование можно предупредить, используя трюк с медицинской маской и туалетной бумаги. Об этом пишет cpykami.

Как предупредить появление плесени

Натираем примерно 1 ст. л. хозяйственного мыла, соединяем с 2 ст. л. соли. Отрезаем край у медицинской маски — образуется кармашек. Внутрь пересыпаем мыло и соль. Завязываем. Подвешиваем в шкафу.

Как решить проблему с излишней влажностью

В местах, где, например, хранятся полотенца, просто кладем рулон туалетной бумаги, можно ароматизированной. В этом случае и влажность будет уменьшена, и появится приятный, аромат.

Ранее "Телеграф" писал, как убрать черную плесень в стиральной машинке.