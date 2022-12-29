Поможет как тепло, так и холод: три простых способа удалить остатки свечи из посуды

Восковые и парафиновые свечи сейчас самые популярные, поэтому мы подобрали несколько простых способов, как убрать их остатки из разных емкостей

Сегодня украинцам часто приходится зажигать дома свечи. Кто-то их покупает, а кто-то делает самостоятельно. Однако в любом случае, если ваша свеча сделана из воска или парафина, иногда вам точно приходится придумывать, как убрать те ее части, которые намертво прикипели к стеклу.

На самом деле все очень просто – есть по меньшей мере три способа с легкостью избавиться от остатков свечи на стенках посуды. Эффективными советами на все случаи жизни делится МЕТА.

Кипяток поможет избавиться как от остатков воска, так и от целых кусков свечи, которая расплавилась и прилипла к банке или стакану. Если у вас остался небольшой остаток свечи в емкости, залейте его крутым кипятком и оставьте на некоторое время. Горячая вода не только размягчит воск, но и вытолкнет его вверх. После этого осторожно слейте горячую воду и протрите стенки посуды салфеткой, чтобы убрать лишний воск. Фен. Разогрейте посуду с помощью фена, чтобы растопить воск. Собрать воск можно деревянной или пластиковой палочкой, а небольшие остатки можно убрать даже обыкновенной салфеткой. Холод. Если на вашей емкости осталось много воска, не стоит мучиться часами, разогревая его весь – достаточно поставить сосуд в морозильник или ненадолго вынести на улицу, если там мороз. Достаточно 30 мин на холоде. После этого воск можно легко соскоблить ножом.

Раньше мы рассказывали, чем можно заменить свечи во время блекаута — это самые простые и бюджетные варианты. А еще — как сделать так называемую "вечную свечу", которая будет гореть в разы дольше обычных.