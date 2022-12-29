Скатерть переживет любой праздничный ужин: какое средство за секунды выводит жирное пятно

Если действовать быстро, то чистка скатерти значительно упростится

Во время новогодних дат многие сталкиваются с так называемыми праздничными пятнами. Особенно часто пачкается скатерть, на которую попадают остатки салатов или жирные брызги от мяса. Однако один недорогой ингредиент быстро решит проблемы с загрязненной тканью и вернет ей прежний красивый вид.

Как пишет издание Irish Examiner, пригодится очень простой, но невероятно эффективный лайфхак. Он поможет убрать жирное пятно за скатерти за считанные минуты. Все, что вам понадобится, это спирт и вода.

Жир может быстро испачкать одежду и столовые салфетки, особенно за обеденным столом в ходе встречи Нового года. Но если оперативно применить ряд элементарных манипуляций с загрязнением, изделия будут спасены. Так, спирт и теплая вода мгновенно очистят следы от жира на той же скатерти.

Что нужно сделать, чтобы удалить жирное пятно с ткани:

Протрите пятно раствором спирта и теплой воды и дайте ему впитаться в течение 15 минут.

Перед тем, как постирать вещь в стиральной машине в обычном режиме, вотрите в пятно небольшое количество мыла. Вуаля — пятно будет удалено.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часто на столовых салфетках могут оставаться следы от косметики. Однако эффективный лайфхак быстро удалит пятна помады на любом материале.