Всего один продукт избавит вас от мошек на кухне: простейший лайфхак

Простая уборка не поможет избавиться от насекомых

Мошки – это неприятная проблема не только в летнее время, но и в любую пору года. А особенно сильно ощущается эта "проблема" именно на кухне. Более того, плодятся они едва ли не со скоростью звука. Если вы упустили тот момент, когда парочка насекомых превратилась в рой, не спешите скупать различные аэрозоли, порошки или другие средства, ведь можно справиться с проблемой с помощью народных методов.

Как отмечает портал "Вкусно+", чтобы избавиться от назойливых "гостей" на кухне, простая уборка уже не поможет. Сделать то ее конечно нужно, особое время уделив внимание всем влажным местам. Также стоит выбросить или убрать по шкафам все, что может гнить или плесневеть, ведь это только "лакомство" для мошек.

Как избавиться от мошек на кухне

Проверенный лайфхак, который поможет изгнать насекомых с вашей кухни — это использование всего одного популярного продукта. Более того, у вас будет даже выбор, ведь по сути можно использовать два овоща. И это хрен и чеснок.

Что делать: мелко нарежьте овощи и разложите по тем местам, где обитают дрозофилы. Такой "ароматерапии" они точно не выдержат.

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