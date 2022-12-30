Что насыпать на ткань, чтобы убрать пятно от вина: простейший лайфхак

Чтобы избавиться от винных пятен, главное действовать быстро

В период праздников мы сталкиваемся с различными пятнами на скатертях, одежде или столовых салфетках. Довольно часто гости проливают алкоголь, который не так просто оттереть. Однако даже насыщенное красно вино мгновенно удаляется с ткани, если знать один ловкий лайфхак.

Простой, но эффективный способ избавления от пятен вина на скатерти и других поверхностях рассказывает издание издание Irish Examiner. При этом вам не придется тратиться на дорогостоящие мимические средства, а в первую очередь спасут ситуацию доступные предметы обихода.

Так, красное вино часто становится причиной пятен на ткани, особенно во время зимних праздников. Хитрость, которая не даст пятно глубоко впитаться в волокна ткани, заключается в том, чтобы действовать немедленно.

Во-первых, не трите пятно, так как это приведет к его дальнейшему проникновению в ткань, и не сушите феном. Тепло может только помочь пятну закрепится на материале. Поэтому вам следует обработать загрязнение, прежде чем сушить.

Что нужно делать, чтобы убрать пятно от вина: возьмите любое сухое порошкообразное вещество и обильно нанесите на пятно. Это может быть поваренная соль, пищевая сода/, сухой мыльный порошок, тальк или даже наполнитель для кошачьего туалета. Любой из этих продуктов поглотит большую часть жидкости и предотвратит ее дальнейшее впитывание. Оставьте средство на пятне на несколько минут. Это само по себе может удалить пятно, но если нет, смочите ткань кипяченой водой.

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