Как освежить застиранные белые вещи: средство, с которым вы забудете о желтых пятнах

Ваши вещи снова будут такими же белоснежными, какими были только после покупки

Белые вещи — это всегда стильно, модно и актуально, но одновременно это и очень много проблем. С такими вещами стоит быть очень острожными, ведь каждая стирка делает их все желтоватее, застираннее, а также на них могут появиться стойкие пятна. Ранее мы уже писали о том, как сохранить цвет одежды при стирке, а в этом материале речь пойдет о том, как освежить белые вещи.

Отметим сразу, что никакой дорогостоящей химии вам покупать не придется, однако в аптеку нужно будет заглянуть. Чтобы вернуть прежнюю белизну вашим вещам, постирайте их в машинке с порошком, перекисью и нашатырем, сообщает Ukr.Media. Вы забудете о желтых пятнах навсегда.

Как вернуть белизну застиранным вещам

В лоток стиральной машинки высыпьте обычный порошок, добавьте 100 мл перекиси водорода 3% (это 1 флакончик) и 100 мл нашатырного спирта. Запустите цикл стирки. Подождите, пока вещи пропитаются водой и нагреются (желательно стирать при температуре 60 градусов), а затем нажмите на паузу.

Оставьте все "на паузе" на пол часа, и затем возобновите цикл стирки снова. Не бойтесь, никакого вреда машинке не будет. После высушите и прогладьте свои вещи.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно положить в стиральную машинку, чтобы очистить ее до блеска и вытащить всю грязь одним махом.