Пять способов надежно закрепить одежду на вешалке, чтобы она не спадала и не мялась

Очень простые и эффективные способы сохранить поглаженные вещи в хорошем виде

Правильное хранение одежды – вещь очень важная. Каждая хозяйка должна не только знать, как его постирать и погладить, но и уметь сделать так, чтобы после этого одежду можно было просто достать из шкафа, одеть и спокойно пойти куда нужно.

Однако часто бывает так, что вещи сползают с вешалки, падают и мнутся. Тогда, выходит, все предыдущие усилия были тщетны. Чтобы не попасть в такую неприятность, Ukr.Media предлагает несколько идей, как надежно закрепить одежду на вешалке. Эти 5 хитрых трюков обязательно вам пригодятся.

Текстильная резинка

Ею нужно обмотать вешалку с двух сторон. Когда специальная резинка окажется на углах, можно смело вешать платья и другие предметы гардероба, на которых есть бретельки. Конструкция получается достаточно крепкая.

Клубок нитей и спицы

Если у вас есть навыки вязания, то такой трюк вас точно порадует. Плечики нужно обвязать объемной ажурной вязкой. Таким образом вы создадите "помеху" одежде, и она будет хорошо держаться.

Клей

Для этого лайфхака нужен клеевой пистолет. С его помощью на края вешалки наносится несколько капель клея, которые и будут удерживать одежду на нужном месте. Для надежности такого "ограничителя" сверху можно разместить большие стразы. Так вещи больше не будут спадать.

Ткань

Если плечики деревянные или пластмассовые, то можно сделать выкройку по их контуру, сшить и украсить декоративными элементами (при желании). Только выбирайте не скользкий материал – шелк и атлас для такого трюка точно не подходят.

Шнурки и ленты

Таким материалом нужно обвязать края вешалки. Используются для этого толстые нити и шнурки, ведь они более надежны и смогут удерживать вещи.

Раньше мы рассказывали, как стирать одежду, чтобы она не выцветала. Для этого вам понадобится всего одна доступная вещь, которая есть на каждой кухне. Такой лайфхак спасет, прежде всего, темные вещи и джинсы.