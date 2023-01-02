От известкового налета на кране не останется следа: гениальный 30-минутный лайфхак

На помощь в очистке крана придут подручные продукты

Известковый налет на ваших кранах и других бытовых приборах может доставлять неудобства. Причиной его образования часто является жесткая вода. И если очистить от накипи чайник поможет лимон, то привести в порядок смеситель тоже можно без химических средств.

Избавиться от стойкого известкового налета на кранах в ванной и на кухне поможет один простой лайфхак, передает издание Express. Убрать накипь с основания ваших кранов или носика можно с помощью ингредиента, который, подозреваем, есть в вашем доме. Речь идет об уксусе.

Известковый налет представляет собой неприглядные твердые отложения. Однако их способна разрушить уксусная кислота.

Что нужно делать, чтобы убрать известковый налет с крана:

Прикрепите пропитанную уксусом ткань к крану эластичной лентой. Если загрязнения стойкие, то время от времени сжимайте ткань, чтобы выпустить больше жидкости на кран.

Оставьте примерно на полчаса.

Промойте.

Уксус безопасен для большинства типов кранов, но лучше протестировать вещество на небольшом участке, прежде чем приступать к очистке. Так вы убедитесь, что не повредите бытовой прибор. Также стоит отказаться от использования уксуса на поверхностях с золотым или хромированным покрытием.

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