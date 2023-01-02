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От известкового налета на кране не останется следа: гениальный 30-минутный лайфхак

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Кран снова будет сиять Новость обновлена 02 января 2023, 00:03
Кран снова будет сиять. Фото thevoicemag.ru

На помощь в очистке крана придут подручные продукты

Известковый налет на ваших кранах и других бытовых приборах может доставлять неудобства. Причиной его образования часто является жесткая вода. И если очистить от накипи чайник поможет лимон, то привести в порядок смеситель тоже можно без химических средств.

Избавиться от стойкого известкового налета на кранах в ванной и на кухне поможет один простой лайфхак, передает издание Express. Убрать накипь с основания ваших кранов или носика можно с помощью ингредиента, который, подозреваем, есть в вашем доме. Речь идет об уксусе.

Известковый налет представляет собой неприглядные твердые отложения. Однако их способна разрушить уксусная кислота.

Что нужно делать, чтобы убрать известковый налет с крана:

  • Прикрепите пропитанную уксусом ткань к крану эластичной лентой. Если загрязнения стойкие, то время от времени сжимайте ткань, чтобы выпустить больше жидкости на кран.
  • Оставьте примерно на полчаса.
  • Промойте.

Уксус безопасен для большинства типов кранов, но лучше протестировать вещество на небольшом участке, прежде чем приступать к очистке. Так вы убедитесь, что не повредите бытовой прибор. Также стоит отказаться от использования уксуса на поверхностях с золотым или хромированным покрытием.

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