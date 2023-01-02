От известкового налета на кране не останется следа: гениальный 30-минутный лайфхак
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На помощь в очистке крана придут подручные продукты
Известковый налет на ваших кранах и других бытовых приборах может доставлять неудобства. Причиной его образования часто является жесткая вода. И если очистить от накипи чайник поможет лимон, то привести в порядок смеситель тоже можно без химических средств.
Избавиться от стойкого известкового налета на кранах в ванной и на кухне поможет один простой лайфхак, передает издание Express. Убрать накипь с основания ваших кранов или носика можно с помощью ингредиента, который, подозреваем, есть в вашем доме. Речь идет об уксусе.
Известковый налет представляет собой неприглядные твердые отложения. Однако их способна разрушить уксусная кислота.
Что нужно делать, чтобы убрать известковый налет с крана:
- Прикрепите пропитанную уксусом ткань к крану эластичной лентой. Если загрязнения стойкие, то время от времени сжимайте ткань, чтобы выпустить больше жидкости на кран.
- Оставьте примерно на полчаса.
- Промойте.
Уксус безопасен для большинства типов кранов, но лучше протестировать вещество на небольшом участке, прежде чем приступать к очистке. Так вы убедитесь, что не повредите бытовой прибор. Также стоит отказаться от использования уксуса на поверхностях с золотым или хромированным покрытием.
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