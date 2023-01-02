Зачем засыпать стиральный порошок в пылесос: лайфхак, который удивляет

Порошок можно использовать не только во время стирки

Пылесос уже давно вытеснил веник, и стал практически универсальным помощником по дому. Однако, если вы думали, что он годится только для подметаний или уборки пыли, то это отнюдь не так. К примеру в сочетании со стиральным порошком пылесос становится практически освежителем воздуха.

Пылесос намного быстрее убирает грязь и пыль в доме, однако без вспомогательных средств он не способен нивелировать неприятный запах. В таких случаях на помощь и приходит обычный стиральный порошок, пишет prostoway.

Зачем добавлять стиральный порошок в пылесос

Все просто: стиральный порошок поможет избавиться от неприятного запаха во время уборки в квартире. Возьмите небольшое его количество и засыпьте в контейнер пылесоса. Чтобы не переборщить, засыпайте две столовые ложки порошка.

После такой уборки в квартире будут витать только приятные ароматы. Отметим, порошок нужно засыпать только в чистый пылесборник.

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