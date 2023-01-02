Вместо стирки вы просто полощете вещи в грязи: ошибка, которую допускает большинство хозяек

Одно распространенное заблуждение приводит к тому, что после стирки вещи остаются такими же грязными, только мокрыми

Складывая грязные вещи в барабан стиральной машинки, мы надеемся достать их чистыми и благоухающими. Потому что так и должно быть. Однако случается, что по незнанию некоторых нюансов после цикла стирки хозяйка вытягивает практически такую же загрязненную одежду — только мокрую.

Самая частая ошибка, совершаемая многими людьми, заключается в неправильном подходе к сортировке вещей, которые вы собираетесь стирать. Например, когда речь идет о погрузке всего подряд — от кухонных полотенец и носков, до постельного белья и брюк. Эксперты отмечают, что так поступать не стоит, передает pixelinform.

Что не так с загрузкой в стиралку "всего подряд"

Нюанс в том, что у всех этих вещей разные виды загрязнений. Кухонные полотенца – это жир, постельное белье – пыль, клетки кожи и волос, а брюки и носки – уличная грязь. Все эти категории нужно стирать при разных температурах и режимах.

Исключение – ситуации, когда вещи почти чистые. Только в таком случае для экономии их можно положить в барабан все вместе. Но и тогда далеко не последнюю роль играет температурный режим.

Итак, чтобы одежда после стирки в машинке была чистой, всегда разделяйте вещи по типу загрязнения. Жирные пятна лучше отстираются при температуре 60 градусов и более, а обычную домашнюю пыль можно убрать и при температуре до 45 градусов (особенно, если речь идет о постели с цветными принтами). Если же вам нужно постирать джинсы, то температура должна быть не выше 40 градусов, а обороты отжима – максимум 800 градусов.

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