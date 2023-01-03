Можете выбросить вантуз в мусорку: как прочистить трубы за 10 минут лишь с одним средством

Растворить жир в сифоне можно с помощью простого трюка

Удалить жир, который накопился в сифоне раковины, и прочистить трубы бывает трудно. Нередко не помогают решить проблему даже дорогие средства бытовой химии.

Однако выход есть, и он довольно бюджетный. Отлично растворить жир можно с помощью простого трюка, доступный каждому, пишет cpykami. Для этого не понадобится ничего, кроме одного ингредиента — стирального порошка. Расписанную нище процедуру стоит делать время от времени, чтобы в дальнейшем не ухудшить ситуацию. Поэтому и вантуз вам больше не пригодится!

Как удалить жир в сифоне

В слив раковины засыпаем стакан порошка (подойдёт самый дешёвый). Проливаем горячей водой в течение 10 секунд. Затем ждем 5-10 минут, еще раз проливаем, но уже в течение 2-3 минут.

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