Больше никаких слез: "дедовский" способ, как нарезать едкий лук

Вот что нужно сделать с едким луком, чтобы он не резал глаза

Наверняка каждую хозяйку хоть раз да и доводил до слез во время готовки обычный лук. Вроде как просто откажитесь от этого овоща, и проблема исчезнет сама собой, однако лук — это обязательный ингредиент многих блюд, к примеру для маринования селедки. Что же делать?

Оказывается, проблема решается достаточно просто, пишет портал "Вкусно+". Чтобы во время нарезания лука, выделяющийся запах не выедал глаза, нужно использовать старинную "дедовскую" хитрость. Благодаря ей — готовка будет только в радость.

Как нарезать лук без слез

Все, что вам нужно — это обычная парафиновая свеча. Зажгите ее и поставьте рядом с разделочной доской. Это окислит серу и она не будет резать глаза, из-за чего вы обычно и заливаетесь слезами.

Также стоит помнить, что основной "источник едкости" — это корешок лука, поэтому нарезать его желательно в последнюю очередь. Лучше начните с верхушки, где серы находится гораздо меньше и она в разы слабее раздражает слизистую.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно замариновать лук, чтобы после использовать его для приготовления салатов. Отметим, что маринованный лук по этому рецепту можно хранить в холодильнике несколько дней.