Рабочие лайфхаки, которые помогут экономить воду, не лишая себя комфорта

Сохранить воду в домашних условиях действительно очень просто

Бережное отношение к природным ресурсам очень важно. Таким образом, мы не только заботимся об экологии, но и имеем возможность существенно сэкономить на счетах. Причем сэкономить можно не только газ и электроэнергию, но и воду — не лишая себя комфорта.

Сделать это очень просто. О нескольких простых лайфхаках, которые помогут сэкономить дома воду, рассказывает Ukr.Media.

Кухня и ванная

Беречь воду, прежде всего, необходимо на кухне и в ванной комнате. Есть несколько базовых советов:

Кран на полную мощность открывать не стоит. В большинстве случаев хватает напора из полуоткрытого крана. Более того, такая привычка поможет избежать брызг на разных поверхностях. Если нужно постирать вещи в раковине, лучше использовать пробку или наливать воду в таз. Стирать вещи под проточной водой – бессмысленное занятие. Когда чистите зубы, кран должен быть закрыт. Откажитесь от частого принятия ванны – предпочтение лучше отдавать мытью под душем. Самое интересное, что так можно даже быстрее и лучше помыться, поэтому подобную привычку следует развивать.

Подготовка к стирке и уборке

Если нужно постирать вещи или помыть большое количество посуды, есть смысл выполнять предварительное замачивание.

Может казаться, что замачивание занимает больше времени, но это совсем не так: если предварительно замочить вещи или посуду, большая часть грязи смоется или размякнет. Помните, что предварительное замачивание позволяет экономить около 70% воды.

Стиральная машина

Регулярная стирка значительно увеличивает расход воды и электрической энергии. Бывает даже так, что машинку запускают каждый день. Сэкономить воду в таком случае поможет один простой совет: цикл стирки следует запускать, когда полностью наполняется барабан. Для этого грязные вещи нужно сортировать.

Кстати, сортировка вещей в целом очень важна. Если этого не делать, существует большой риск, что вместо стирки вы просто прополощете грязные вещи в воде с порошком.

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