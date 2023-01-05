Что поставить на подоконник, чтобы не скапливался конденсат: окна будут сухими

Если проблему с конденсатом запустить, то это чревато плесенью

В холодное время года во многих домах на окнах может скапливаться конденсат. Повышенный уровень влажности несет риск возникновения плесени. Однако несколько натуральных средств решат эти неприятные проблемы, и речь не идет об осушителе воздуха.

Избавиться от конденсата на окнах в доме помогут простые лайфхаки, пишет издание Express. Немаловажно, что не придется тратиться на дорогостоящую химию, ведь вам будут нужны лишь поручные ингредиенты. Вероятно, соль, сода и уксус легко найдутся на вашей кухне.

Способ №1: сода против конденсата

Вы можете использовать пищевую соду для естественного осушения комнаты с высоким уровнем влажности. Просто наполните небольшую миску пищевой содой и поставьте ее на подоконник. Со временем вы заметите, что пищевая сода затвердевает, поглощая влагу. Когда это произойдет, вы должны заменить ее свежей пищевой содой.

Способ №2: трюк с солью

Вместо пищевой соды вы также можете использовать каменную соль для естественного предотвращения образования конденсата. Просто поставьте миску или емкость с солью на подоконник и заменяйте ее каждые пару дней.

Способ №3: уксус против плесени

Уксус — отличное решение для удаления плесени, которая уже образовалась в вашем доме из-за конденсата. Перелейте уксус в пульверизатор, разбавьте водой и распылите на загрязнение. Оставьте на час, почистите и протрите тканью.

Добавим, что рекомендуется вытирать конденсат с окон каждое утро. Отлично подойдет для этого ткань из микрофибры. Простая манипуляция предотвратит чрезмерную сырость и плесень. Кроме того, по возможности открывайте окно, чтобы улучшить вентиляцию в доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой трюк поможет обезопасить пластиковое окно от образования конденсата по утрам.