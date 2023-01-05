Одна сода не справится: какое средство поможет убрать неприятный запах в холодильнике

Запахи еды могут смешаться и создать в холодильнике вонь

В холодильнике иногда может образовываться неприятный запах. Особенно если в праздники в нем содержится много готовых блюд, ароматы которых смешиваются друг с другом. Да и в условиях отключения электричества некоторые продукты могут испортиться и вонять.

Несколько простых лайфхаков помогут избавиться от неприятного запаха в холодильнике, пишет Express. Многие для решения этой проблемы используют пищевую соду, но в комбинации с некоторыми другими ингредиентами она сработает намного эффективнее.

Чтобы поглотить запахи в холодильнике, поместите туда открытую коробку с пищевой содой. Можно насыпать пищевую соду на тарелку, чтобы увеличить площадь поверхности. Пищевая сода впитает неприятные запахи примерно за три дня, после чего ваш холодильник будет пахнуть чистотой.

Если вы ищете быстрое решение проблемы, то попробуйте использовать кофейную гущу или кофе в гранулах. Просто поместите одну чашку молотого кофе в миску или на тарелку и оставьте в холодильнике без крышки. Одного или двух дней должно быть достаточно, чтобы замаскировать запахи, пока пищевая сода их поглощает.

Для более сладкого аромата вы также можете попробовать замочить ватные шарики в ванильной эссенции и оставить их в небольшом контейнере.

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