Всего одно копеечное средство и ручки газовой плиты снова будут сиять чистотой: что делают опытные домохозяйки

Очистить ручки на кухонной плите намного легче, чем вы думаете

Ручки газовой плиты — это одно из самых слабых мест на кухне, ведь они всегда пачкаются. Какими бы вы не были осторожными и аккуратными, ручки все равно пачкаются. При чем происходит это мгновенно, а вот, чтобы отмыть их, увы, нужно намного больше времени. И мы знаем, как это сделать.

Опытные домохозяйки уже давно нашли отличный метод уборки на кухне, который работает на 100%, пишет портал "Вкусно+". Оказывается, ничего сложного нет, и нужно будет всего одно моющее средство.

Чем отмыть ручки кухонной плиты от жира и грязи

Хорошо, если ручки съемные, ведь так их очистить будет намного проще, однако на том же месте это также можно сделать. Возможно это очень не очень удобно, но результат в обоих случаях будет. Что же нужно делать:

1 вариант — аккуратно снимите ручки и замочите в растворе хозяйственного мыла. Возьмите примерно две столовые ложки тертого бруска на литр горячей воды. Замочите ручки на час или два. После старой зубной щеткой удалите все загрязнения, промойте все водой и просушите. Затем можно вернуть ручки на место.

— аккуратно снимите ручки и замочите в растворе хозяйственного мыла. Возьмите примерно две столовые ложки тертого бруска на литр горячей воды. Замочите ручки на час или два. После старой зубной щеткой удалите все загрязнения, промойте все водой и просушите. Затем можно вернуть ручки на место. 2 вариант — те же самые манипуляции можно выполнить и на плите, если ручки не снимаются. В таком случае вам поможет меламиновая губка. После мытья не забудьте вытереть все элементы насухо.

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