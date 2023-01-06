Что добавить в воду, чтобы быстро снять налет со столовых приборов: рабочий лайфхак от хозяек

Столовую утварь можно сделать идеально чистой, не тратя на это много времени и энергии

На новогодне-рождественские праздники принято ходить в гости. Хозяева дома обычно накрывают пышный стол и достают лучшие сервизы, бокалы и столовые приборы. Но, чтобы вам вдруг не пришлось краснеть, лучше заранее осмотреть свою посуду и столовые принадлежности и в случае необходимости привести его в порядок.

Если вы заметили на ложках и вилках налет, не переживайте – исправить это очень просто. Вам понадобится всего полчаса и несколько подручных средств, которые найдутся на каждой кухне, сообщает patrioty.org.ua.

Как быстро и эффективно очистить от налета ложки и вилки

Для эффективного очищения, чтобы грязь вымылась даже из мелких узоров, нужно все приборы поместить в глубокую емкость, залить горячей водой, добавить обычную пищевую соду и лимонную кислоту и оставить так на 30 мин. Когда это время истечет, достаньте все и промойте горячей водой.

Важно, что в таком случае вам не нужно ничего тереть, скрести или проваривать. Поэтому этот лайфхак называют одним из самых простых.

Кстати, для профилактики можно раз в месяц полоскать вилки и ложки таким раствором, даже не замачивая их. Так они будут идеально чисты постоянно и будут радовать своим блеском.

Раньше мы рассказывали, почему губки для мытья посуды делают цветными. Оказывается, это вовсе не рекламный ход, а попытка производителей помочь хозяйкам эффективнее убирать грязь с разных поверхностей.