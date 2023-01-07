Всего одно простейшее средство, и покрытый ржавчиной чайник станет, как новый: вы будете в шоке

Поможет средство, которое точно есть в каждом доме

От ржавчины на металлическом чайнике не застрахован никто, ведь она может появиться из-за низкого качества материала или слишком долгого срока службы посуды. Однако это еще не повод бежать за кучей химии в магазин, или за новым чайником. Все можно отмыть, да еще и с помощью подручных средств.

Как сообщает портал "Вкусно+", от ржавчины нужно избавляться моментально, ведь пить воду из такой посуды опасно. И как это сделать с наибольшей безопасностью для своего здоровья, а также без урона по кошельку — читайте далее.

Чем отмыть ржавый чайник

Никаких химикатов — только натуральные продукты, а точнее продукт. И скорее всего, он есть в каждом доме. Вам понадобится лишь капустный рассол. Процедите жидкость, налейте ее в чайник, включите его и все это прокипятите.

Хлопья ржавчины отойдут от элементов сами собой из-за кислот, которые содержатся в рассоле. Затем чайник как следует вымойте чистой водой и вытрите насухо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмыть носик заварочного чайника от налета. Есть один секрет.