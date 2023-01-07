Как с помощью соды спасти треснувшую подошву: интересный лайфхак

Благодаря такому трюку обувь можно будет носить еще несколько месяцев

Испорченная обувь – это всегда проблема. Ведь если любимая пара внезапно порвалась или на ней треснула подошва, скорее всего, придется идти за новой… Но только если вы не знаете об удивительных свойствах соды. С помощью этого бытового средства, которое найдется на каждой кухне, можно не только убрать неприятный запах в холодильнике, избавиться от конденсата на окнах и "прогнать" плесень, но и спасти обувь.

Правда, нам также понадобится суперклей. Простым лайфхаком, как с помощью этих двух ингредиентов самостоятельно отремонтировать треснувшую подошву, делится Ukr.Media.

Как починить треснувшую подошву обуви с помощью соды

Первое: обувь должна быть полностью сухой. Протрите место склеивания жидкостью для снятия лака или другим обезжиривателем. После того как подошва подсохнет, посыпьте место стыка содой, добавьте суперклей и крепко прижмите. Удерживайте место склеивания несколько минут, чтобы все хорошо зафиксировалось.

Такой склейки должно хватить, чтобы проносить обувь еще 3-4 месяца. Единственное, на что стоит обратить внимание – в дождливую погоду лучше обуть что-то другое.

Раньше мы рассказывали, как сделать обувь менее скользкой. Эти бюджетные домашние методы позволят вам перестать бояться упасть на льду.